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У Бельгії з середи забороняють несуттєві поїздки за кордон

Вівторок, 26 січня 2021, 16:21

Бельгія з середи запроваджує заборону на несуттєві поїздки за кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Починаючи з 27 січня, поїздки за кордон з розважальною чи туристичною метою не просто не рекомендовані, а й заборонені.

Нові заходи набувають чинності в рамках спроби уряду зменшити поширення більш заразних варіантів коронавірусу.

Люди як і раніше можуть перетинати кордони для важливих поїздок, наприклад, по роботі або для лікування.

Водночас громадянам необхідно буде мати при собі документ, який підтверджує мету їх поїздки.

Заходи діятимуть до 1 березня.

Бельгія має один з найбільших у світі показників смертності на душу населення від COVID-19. У країні було зафіксовано майже 700 тисяч випадків зараження та понад 20 тисяч смертей.

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