У Бельгії з середи забороняють несуттєві поїздки за кордон
Бельгія з середи запроваджує заборону на несуттєві поїздки за кордон.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.
Починаючи з 27 січня, поїздки за кордон з розважальною чи туристичною метою не просто не рекомендовані, а й заборонені.
Нові заходи набувають чинності в рамках спроби уряду зменшити поширення більш заразних варіантів коронавірусу.
Люди як і раніше можуть перетинати кордони для важливих поїздок, наприклад, по роботі або для лікування.
Водночас громадянам необхідно буде мати при собі документ, який підтверджує мету їх поїздки.
Заходи діятимуть до 1 березня.
Бельгія має один з найбільших у світі показників смертності на душу населення від COVID-19. У країні було зафіксовано майже 700 тисяч випадків зараження та понад 20 тисяч смертей.