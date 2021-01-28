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Україна запросила Тихановську на перше засідання "Люблінського трикутника"

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Україна запросила Тихановську на перше засідання "Люблінського трикутника"

Четвер, 28 січня 2021, 10:13

Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви 29 січня проведуть перше засідання "Люблінського трикутника", на нього з ініціативи України запросили також лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило МЗС України. 

Зустріч Дмитра Кулеби, Збігнєва Рау та Габріеліуса Ландсбергіса відбудеться в онлайн-форматі.

"Глави зовнішньополітичних відомств обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі, окреслять пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника у 2021 році. 

За ініціативи української сторони у засіданні візьме участь запрошена гостя — лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська", - зазначають у повідомленні.

Оновлено. Невдовзі після публікації МЗС відредагували повідомлення, уточнивши, що Світлана Тихановська візьме участь "у частині обговорення ситуації в Білорусі". 

Ймовірно, це буде перша зустріч представників уряду України з Тихановською.

Нагадаємо, про створення "Люблінського трикутника Україна, Польща і Литва оголосили в липні 2020 року.

В рамках "Люблінського трикутника" міністри проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів, та за участі обраних партнерів.

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