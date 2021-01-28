У МОЗ Польщі попередили про епідемризики через протести проти заборони абортів

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський застерігає від масових протестів проти заборони абортів, стверджуючи, що вони загрожують спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал WNP.

"Усі зібрання, чому б вони не були присвячені, є можливістю для передачі вірусу та потенційним шансом на ескалацію пандемії", - сказав міністр Адам Недзельський, кажучи про те, чи є протести, пов'язані з публікацією рішення Конституційного суду про аборти, загрозою погіршення епідемічної ситуації.

Він також наголосив, що громадянам "слід бути більш чутливими до цього питання", оскільки британська мутація коронавірусу вже присутня в Польщі, і "всі показники сприйнятливості до передачі цього вірусу набагато вищі".

"Отож, звичайно, це епідемічний ризик, це потенційно більший шанс ескалації пандемії", - сказав Недзельський.

Нагадаємо, увечері 27 січня скандальне рішення Конституційного суду Польщі, яке посилює заборону абортів в країні до майже повної, було опубліковане та набуло чинності.

Після того, як стало відомо про публікацію рішення, по всій країні почали збиратися спонтанні акції протесту.