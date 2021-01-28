В Минздраве Польши предупредили об эпидемрисках из-за протестов против запрета абортов

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский предостерегает от массовых протестов против запрета абортов, утверждая, что они грозят вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал WNP.

"Все собрания, чему бы они ни были посвящены, это возможность для передачи вируса и потенциальный шанс на эскалацию пандемии", - сказал министр Адам Недзельский, говоря о том, представляют ли протесты, связанные с публикацией решения Конституционного суда об абортах, угрозу ухудшения эпидемической ситуации.

Он также отметил, что гражданам "следует быть более чувствительными к этому вопросу", поскольку британская мутация коронавируса уже присутствует в Польше, и "все показатели восприимчивости к передаче этого вируса гораздо выше".

"Поэтому, конечно, это эпидемический риск, это потенциально больший шанс эскалации пандемии", - сказал Недзельский.

Напомним, вечером 27 января скандальное решение Конституционного суда Польши, усиливающее запрет абортов в стране до почти полного, было опубликовано и вступило в силу.

После того как стало известно о публикации решения, по всей стране начали собираться спонтанные акции протеста.