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У Польщі набуло чинності скандальне рішення КС про майже повну заборону абортів

Четвер, 28 січня 2021, 08:30

Увечері 27 січня скандальне рішення Конституційного суду Польщі, яке посилює заборону абортів в країні до майже повної, було опубліковане та набуло чинності. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet.

Нагадаємо, рішення суд оголосив ще  22 жовтня, але тривалий час воно залишалося неопублікованим.  

Після того, як стало відомо про публікацію рішення, по всій країні почали збиратися спонтанні акції протесту. 

 

Зокрема, люди почали збиратися перед будівлею Конституційного суду у Варшаві, звідки потім рушили ходою вулицями міста.

Численні групи людей зібралися також у Щецині, Катовіце, Кракові та деяких інших містах.

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Організаторки жіночих протестів проти заборони абортів, які були масовими й регулярними перший час після рішення КС, оголосили, що планують нові великі акції.

Нагадаємо, КС своїм рішенням оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. 

Після масових протестів президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

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