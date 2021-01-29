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Американський есмінець USS Porter зайшов у Чорне море

П'ятниця, 29 січня 2021, 10:33

Есмінець флоту США USS Porter у четвер 28 січня увійшов в води Чорного моря.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба НАТО.

Зазначається, що есмінець прибув для здійснення рутинних операцій з морської безпеки та тренувань разом з партнерами.

USS Porter - вже третій корабель флоту США, що зайшов у Чорне море останніми днями. Окрім нього, там перебувають ракетний есмінець USS Donald Cook і танкер-заправник USNS Laramie.

"Чорне море має стратегічне значення для НАТО. Три наші союзники - Болгарія, Румунія й Туреччина - мають вихід до Чорного моря, як і Грузія та Україна, наші близькі партнери. У відповідь на незаконну і нелегітимну анексію Криму Російською Федерацією та триваючим нарощуванням її військової потуги у Чорному морі, Альянс посилив оборонну присутність у регіоні і залишається рішучим прихильником підтримки безпеки у Чорному морі", - зазначила речниця Альянсу Оана Лунгеску. 

Вона додала, що флот США разом з іншими країнами НАТО регулярно проводять операції у Чорному морі згідно з міжнародним законодавством. Патрулювання вод здійснюється приблизно три чверті року. 

Окрім того, останнім часом до операцій з патрулювання у повітрі долучилися 6 винищувачів Іспанії, що діятимуть разом з румунськими колегами. 

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