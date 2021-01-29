Поблизу Відня в результаті вибуху обвалився будинок, є постраждалі

У п’ятницю вранці в передмісті Відня стався потужний вибух у житловому будинку, конструкція частково обвалилася.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Кілька пожежних команд були спрямовані у містечко Лангенцерсдорф з самого ранку. За попередньою інформацією, вибух стався у верхній частині житлового будинку.

Також використовуються два рятувальні вертольоти і сім автомобілів швидкої допомоги.

Поліція евакуювала будинки поблизу, очевидно, через пожежу, що спалахнула після вибуху.

Наразі повідомляється про двох легко поранених внаслідок вибуху, ще в одної людини - важкі травми. Також тривають пошуки восьми людей, які мешкали в будинку.

За повідомленням Державного управління кримінальної поліції Нижньої Австрії, наразі слідчі припускають вибух газу на верхньому поверсі близько 7.30 ранку.