Близ Вены в результате взрыва обрушилось здание, есть пострадавшие

В пятницу утром в пригороде Вены произошел мощный взрыв в жилом доме, в результате конструкция частично обвалилась.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Несколько пожарных были направлены в городок Лангенцерсдорф с самого утра. По предварительной информации, взрыв произошел в верхней части жилого дома.

Также используются два спасательных вертолета и семь автомобилей скорой помощи.

Полиция эвакуировала дома поблизости, очевидно, из-за пожара, вспыхнувшего после взрыва.

На этот момент сообщается о двух легко раненых в результате взрыва, еще у одного человека - тяжелые травмы. Также продолжаются поиски восьми человек, которые жили в доме.

По сообщению Государственного управления уголовной полиции Нижней Австрии, пока следователи предполагают взрыв газа на верхнем этаже около 7:30 утра.