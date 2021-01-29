Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Президент Еврокомиссии: AstraZeneca обязана отдать ЕС произведенную в Британии вакцину

Грузия разрешит въезд всем иностранцам, привитым любой вакциной от COVID-19

Португалия ограничила выезд граждан из страны на фоне рекордной смертности от COVID-19

В Румынии второй раз произошел пожар в коронавирусной больнице, 4 погибших






Близ Вены в результате взрыва обрушилось здание, есть пострадавшие

Пятница, 29 января 2021, 11:18

В пятницу утром в пригороде Вены произошел мощный взрыв в жилом доме, в результате конструкция частично обвалилась.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Несколько пожарных были направлены в городок Лангенцерсдорф с самого утра. По предварительной информации, взрыв произошел в верхней части жилого дома.

Также используются два спасательных вертолета и семь автомобилей скорой помощи.

Полиция эвакуировала дома поблизости, очевидно, из-за пожара, вспыхнувшего после взрыва.

На этот момент сообщается о двух легко раненых в результате взрыва, еще у одного человека - тяжелые травмы. Также продолжаются поиски восьми человек, которые жили в доме.

По сообщению Государственного управления уголовной полиции Нижней Австрии, пока следователи предполагают взрыв газа на верхнем этаже около 7:30 утра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія инциденты
powered by lun.ua