ЄС засудив "абсолютно неприйнятні" умови перебування мігрантів у Боснії

Умови життя сотень бездомних мігрантів в Боснії і Герцеговині "абсолютно неприйнятні".

Про це заявив спеціальний представник ЄС в Боснії Йоганн Саттлер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Мігранти залишилися без даху над головою після того, як минулого місяця згорів їх табір біля північно-західного міста Бихач.

"Життя і основні права людини багатьох сотень людей перебувають під серйозною загрозою", - сказав Саттлер після зустрічі з міністром безпеки Боснії Селмо Чикотічем.

23 грудня пожежа охопила центр мігрантів Липа на північному заході Боснії. Постраждалих в результаті пожежі не було, але велика частина інфраструктури об'єкта була зруйнована.

Інцидент збільшив кризу з приводу того, де розмістити тисячі мігрантів, оскільки боснійська влада не змогла знайти нове житло для нових бездомних.

Поліція вважає, що пожежа 23 грудня була ініційована самими мігрантами в знак протесту проти виходу Міжнародної організації ООН з міграції (МОМ), яка керувала табором.

МОМ поїхала зі скаргою на те, що це житло не підходить для проживання людей в холодні зимові місяці. Відкритий у квітні табір в Липі не був підключений до електрики або водопроводу.

У суботу Саттлер зустрівся з боснійським міністром Чикотічем разом з послами Німеччини, Італії та Австрії. Метою зустрічі було "обговорити нагальні рішення вкрай тривожною міграційної ситуації".

Боснія розташована на так званому балканському маршруті, яким з 2018 року користуються десятки тисяч мігрантів, які прямують до Західної Європи, рятуючись від війни і злиднів на Близькому Сході, в Азії та в Африці.

В даний час в країні проживає близько 8 500 мігрантів.