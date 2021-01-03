ЕС осудил "абсолютно неприемлемые" условия пребывания мигрантов в Боснии

Условия жизни сотен бездомных мигрантов в Боснии и Герцеговине "совершенно неприемлемы".

Об этом заявил специальный представитель ЕС в Боснии Йоганн Саттлер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Мигранты остались без крова после того, как в прошлом месяце сгорел их лагерь возле северо-западного города Бихач.

"Жизнь и основные права человека многих сотен людей находятся под серьезной угрозой", - сказал Саттлер после встречи с министром безопасности Боснии Селмо Чикотичем.

23 декабря пожар охватил центр мигрантов Липа на северо-западе Боснии. Пострадавших в результате пожара не было, но большая часть инфраструктуры объекта была разрушена.

Инцидент усугубил кризис по поводу того, где разместить тысячи мигрантов, поскольку боснийские власти не смогли найти новое жилье для новых бездомных.

Полиция считает, что пожар 23 декабря был инициирован проживающими там мигрантами в знак протеста против ухода Международной организации ООН по миграции (МОМ), которая руководила лагерем.

МОМ уехала с жалобой на то, что это жилье не подходит для проживания людей в холодные зимние месяцы. Открытый в апреле лагерь в Липе не был подключен к электричеству или водопроводу.

В субботу Саттлер встретился с боснийским министром Чикотичем вместе с послами Германии, Италии и Австрии. Целью встречи было "обсудить неотложные решения крайне тревожной миграционной ситуации".

Босния расположена на так называемом балканском маршруте, которым с 2018 года пользуются десятки тысяч мигрантов, направляющихся в Западную Европу, спасаясь от войны и нищеты на Ближнем Востоке, в Азии и в Африке.

В настоящее время в стране проживает около 8 500 мигрантов.