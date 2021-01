Чехія через коронавірус обмежила в’їзд для іноземців

Чехія у зв’язку з епідеміологічною ситуацією вирішила обмежити в’їзд для іноземців. Починаючи з 30 січня, так звані несуттєві поїздки до країни будуть заборонені - у тому числі для громадян країн ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

"Уряд Чехії вирішив заборонити усі несуттєві поїздки до Республіки Чехія, незалежно від того, у якій зоні (зеленій, помаранчевій, червоній) знаходиться країна, з якої ви прямуєте. Рішення набере чинності опівночі з п’ятниці на суботу, 30 січня 2021 року", - повідомляє МЗС Чехії.

⚠️ The Czech Goverment decided to ❌ ban all NON-ESSENTIAL TRAVELS to the Czech Republic 🇨🇿, regardless of which country (green, orange or red) you are travelling from. The decision will enter into force at this midnight from Friday to Saturday (30/01/2021 0:00).