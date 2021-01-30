Чехія через коронавірус обмежила в’їзд для іноземців

Чехія у зв’язку з епідеміологічною ситуацією вирішила обмежити в’їзд для іноземців. Починаючи з 30 січня, так звані несуттєві поїздки до країни будуть заборонені - у тому числі для громадян країн ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

"Уряд Чехії вирішив заборонити усі несуттєві поїздки до Республіки Чехія, незалежно від того, у якій зоні (зеленій, помаранчевій, червоній) знаходиться країна, з якої ви прямуєте. Рішення набере чинності опівночі з п’ятниці на суботу, 30 січня 2021 року", - повідомляє МЗС Чехії.

⚠️ The Czech Goverment decided to ❌ ban all NON-ESSENTIAL TRAVELS to the Czech Republic 🇨🇿, regardless of which country (green, orange or red) you are travelling from. The decision will enter into force at this midnight from Friday to Saturday (30/01/2021 0:00). — Czech MFA (@CzechMFA) January 29, 2021

Також після цієї дати заборонено залишатися тим, хто вже встиг приїхати з несуттєвих причин.

Винятки із заборони діятимуть для тих, хто має важливу причину для поїздки, як робота або навчання, необхідна поїздка до близьких (у тому числі, наприклад, для весілля), поїздка з медичних причин.

Рішення стало повною несподіванкою, з’явившись менш ніж за добу перед початком дії нових правил.

Пасажири, які перед цим протягом останніх двох тижнів перебували більше 12 годин у країні "червоної зони", повинні будуть заповнити спеціальну форму і на п’ятий день після в’їзду здати ПЛР-тест. Мандрівникам, що їдуть з країни "помаранчевої" зони, на в’їзді потрібно показати свіжий негативний тест на коронавірус.

На додачу, уряд посилив обмеження всередині Чехії, що набудуть чинності вже 30 січня. Починаючи з цього дня, розміщення у готелі буде можливе лише у зв’язку з бізнес-поїздками та за наявності доказу від роботодавця, та лише без родичів.

Обмежується робота підйомників на лижних курортах, робота ярмарків забороняється.

Окрім того, людям рекомендують уникати поїздок до родичів та обмежити контакти з друзями, а під час необхідних зустрічей використовувати респіратори FFP2.

Візити до лікарень також тимчасово забороняються, але з винятками - для партнерських пологів, відвідання дитини у лікарні чи дорослих пацієнтів з інвалідністю.