Чехия из-за эпидемии коронавируса ограничила въезд для иностранцев

Чехия в связи с эпидемиологической ситуацией решила ограничить въезд для иностранцев. Начиная с 30 января, так называемые несущественные поездки в страны будут запрещены - в том числе для граждан стран ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

"Правительство Чехии решило запретить все несущественные поездки в Республику Чехия, независимо от того, в какой зоне (зеленой, оранжевой, красной) находится страна, с которой вы направляетесь. Решение вступит в силу в полночь с пятницы на субботу, 30 января 2021" , - сообщает МИД Чехии.

Оставаться в стране тем, кто уже успел приехать без важной причины, после этой даты тоже запрещено.

Исключения из запрета будут действовать для тех, кто имеет важную причину для поездки, как работа или учеба, необходимая поездка к близким (в том числе, например, для свадьбы), поездка по медицинским причинам.

Решение стало полной неожиданностью, появившись менее чем за сутки перед началом действия новых правил.

Пассажиры, которые перед этим в течение последних двух недель находились более 12 часов стране "красной зоны", должны будут заполнить специальную форму и на пятый день после въезда сдать ПЦР-тест. Путешественникам, которые едут из страны "оранжевой" зоны, на въезде нужно показать свежий отрицательный тест на коронавирус.

В дополнение, правительство усилило ограничения внутри Чехии, которые вступят в силу уже 30 января. Начиная с этого дня, размещение в гостинице будет возможно лишь в связи с бизнес-поездками и при наличии доказательства от работодателя, и только без родственников.

Ограничивается работа подъемников на лыжных курортах, работа ярмарок запрещается.

Кроме того, людям рекомендуют избегать поездок к родственникам и ограничить контакты с друзьями, а при необходимых встречах использовать респираторы FFP2.

Визиты в больницы также временно запрещаются, но с исключениями - для партнерских родов, посещения ребенка в больнице или взрослых пациентов с инвалидностью.