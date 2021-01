У Північній Ірландії закликали переглянути частину угоди про Brexit на тлі “війни за вакцини”

Перший міністр Північної Ірландії Арлін Фостер закликала Британію переглянути частину угоди про Brexit - протокол щодо Ірландії та Північної Ірландії - на тлі останніх кроків ЄС з контролю експорту вакцин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Арлін Фостер, лідерка Демократичної юніоністської партії, обурилася намірами ЄС застосувати виняткове положення з протоколу для того, щоб контролювати експорт вакцини у тому числі з Ірландії до Північної Ірландії. Ці плани Єврокомісія заперечила вже через лічені години, але за цей час повідомлення встигло спричинити шквал обурення в Ірландії та Британії.

Протокол щодо Ірландії та Північної Ірландії передбачає збереження "прозорого" кордону між двома частинами острова - щоб зберегти і після Brexit умови мирної угоди Страсної п’ятниці, що поклала край конфлікту у Північній Ірландії.

Фактично з 1 січня Північна Ірландія залишилася у "єдиному ринку" ЄС, а прикордонний контроль між ЄС і Британією здійснюється вже у портах.

Згадане виняткове положення, ст. 16, дозволяє в односторонньому порядку тимчасово відійти від умов угоди у разі серйозних проблем.

Фостер назвала такі наміри ЄС "ворожим кроком" та закликала прем’єра Британії Бориса Джонсона в такому разі використати положення для вирішення проблем з рухом товарів між Британією та Північною Ірландією, що виникли після 1 січня.

"Це абсолютно шокуючий крок, і тепер треба би, щоб прем’єр швидко вжив заходів для вирішення проблем з товаропотоком між Британією та Північною Ірландією… Хоча цей протокол мав створити мир і гармонію, поки що результат досить протилежний. Протокол не працює - давайте будемо це чітко розуміти - і нам треба його змінити, тому що інакше у Північній Ірландії будуть справжні труднощі", - заявила Фостер.

У той же час віцепрезидентка націоналістичної партії Шинн Фейн Мішель О’Нейл, заступниця першої міністерки, висловила жаль, що такий крок ЄС, хай навіть плани швидко заперечили, дав підстави прихильникам Brexit для критики протоколу, у той час як він "абсолютно необхідний".

"Вже було витрачено дуже багато зусиль і старань для того, щоб зберегти єдину економіку острова", - зауважила вона.

Міністр закордонних справ Ірландії Сімон Ковіні наголосив, що з цього скандалу потрібно "винести уроки", тому що це дуже чутливе питання.

EU Com statement tonight confirming NI Protocol Art 16, safeguard clause, will not be triggered.

Welcome news, but lessons should be learned; the Protocol is not something to be tampered with lightly, it’s an essential, hard won compromise, protecting peace & trade for many. pic.twitter.com/QLKpfhR9Yt