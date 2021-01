В Северной Ирландии призвали пересмотреть часть соглашения о Brexit на фоне "войны за вакцины"

Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер призвала Великобританию пересмотреть часть соглашения о Brexit - протокол о Ирландии и Северной Ирландии - на фоне последних шагов ЕС по контролю экспорта вакцин.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Арлин Фостер, лидер Демократической юнионистской партии, возмутилась намерениями ЕС применить исключительное положение из протокола для того, чтобы контролировать экспорт вакцины в том числе из Ирландии в Северной Ирландии. Эти планы Еврокомиссия опровергла уже через считанные часы, но за это время сообщение успело вызвать бурю возмущения в Ирландии и Британии.

Протокол по Ирландии и Северной Ирландии предусматривает сохранение "прозрачной" границы между двумя частями острова - чтобы сохранить и после Brexit условия мирного соглашения Страстной пятницы, что положило конец конфликту в Северной Ирландии.

Фактически с 1 января Северная Ирландия осталась в "едином рынке" ЕС, а пограничный контроль между ЕС и Британией осуществляется уже в портах.

Упомянутое исключительное положение, ст. 16, позволяет в одностороннем порядке временно отойти от условий соглашения в случае серьезных проблем.

Фостер назвала такие намерения ЕС "враждебным шагом" и призвала премьера Великобритании Бориса Джонсона в таком случае использовать положение для решения проблем с движением товаров между Британией и Северной Ирландией, возникшим после 1 января.

"Это абсолютно шокирующий шаг, и теперь надо бы, чтобы премьер быстро принял меры для решения проблем с товаропотоком между Британией и Северной Ирландией ... Хотя этот протокол должен был создать мир и гармонию, пока результат достаточно противоположный. Протокол не работает - давайте будем это четко понимать - и нам надо его изменить, потому что иначе в Северной Ирландии будут настоящие трудности", - заявила Фостер.

В то же время, вицепрезидентка националистической партии Шинн Фейн Мишель О'Нейл, заместитель первого министра, выразила сожаление, что такой шаг ЕС, пусть даже планы быстро опровергли, дал основания сторонникам Brexit для критики протокола, в то время как он "абсолютно необходим".

"Уже было потрачено очень много усилий и стараний для того, чтобы сохранить единую экономику острова", - отметила она.

Министр иностранных дел Ирландии Симон Ковини отметил, что из этого скандала нужно "извлечь уроки", потому что это очень чувствительный вопрос.

EU Com statement tonight confirming NI Protocol Art 16, safeguard clause, will not be triggered.

Welcome news, but lessons should be learned; the Protocol is not something to be tampered with lightly, it’s an essential, hard won compromise, protecting peace & trade for many. pic.twitter.com/QLKpfhR9Yt