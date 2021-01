ЄС після скандалу заперечив плани контролювати ввезення вакцин з Ірландії до Північної Ірландії

Європейська комісія після реакції Ірландії та Британії заперечила намір контролювати експорт виробленої у ЄС вакцини у тому числі на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Спершу повідомили, що новий механізм контролю експорту вироблених у ЄС вакцин від коронавірусу передбачає у тому числі застосування статті 16 протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії. Стаття дозволяє в односторонньому порядку тимчасово відійти від умов угоди у деяких обставинах.

Такий крок суперечив би домовленостям у рамках Brexit про "прозорий" кордон - відсутність прикордонних перевірок - між обома частинами острова задля збереження умов мирної угоди Страсної п’ятниці, що поклала край конфлікту у Північній Ірландії.

Оголошення вкрай стурбувало Ірландію і Британію та стало причиною для термінових телефонних розмов з президенткою Єврокомісії прем’єра Ірландії Майкла Мартіна та прем’єра Британії Бориса Джонсона.

Двоє представників ЄК заявили, що це було помилкою. У наступній заяві Єврокомісія запевнила, що усі домовленості у рамках Brexit буде дотримано.

"У процесі доопрацювання цього механізму, Комісія забезпечить, щоб це не торкнулося протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії. Комісія не застосовуватиме положення-запобіжник", - зазначили у заяві.

Втім, додають у ньому, якщо з експортом вакцин та активних речовин почнуться спроби обійти впроваджену систему дозволів, ЄС "розгляне можливість застосування усіх доступних інструментів".

"Вітаємо рішення ЄК не застосовувати положення-запобіжник з протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії, після конструктивної розмови з Урсулою фон дер Ляєн. Це позитивний розвиток подій, зважаючи на низку викликів, які ставить перед нами пандемія", - заявив прем'єр Ірландії після розмови.

Welcome decision by the European Commission tonight not to invoke the safeguard clause of the Ireland / Northern Ireland Protocol following constructive discussions with @vonderleyen



This is a positive development given the many challenges we face in tackling COVID-19.