ЄС після скандалу заперечив плани контролювати ввезення вакцин з Ірландії до Північної Ірландії

Європейська комісія після реакції Ірландії та Британії заперечила намір контролювати експорт виробленої у ЄС вакцини у тому числі на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Спершу повідомили, що новий механізм контролю експорту вироблених у ЄС вакцин від коронавірусу передбачає у тому числі застосування статті 16 протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії. Стаття дозволяє в односторонньому порядку тимчасово відійти від умов угоди у деяких обставинах.

Такий крок суперечив би домовленостям у рамках Brexit про "прозорий" кордон - відсутність прикордонних перевірок - між обома частинами острова задля збереження умов мирної угоди Страсної п’ятниці, що поклала край конфлікту у Північній Ірландії.

Оголошення вкрай стурбувало Ірландію і Британію та стало причиною для термінових телефонних розмов з президенткою Єврокомісії прем’єра Ірландії Майкла Мартіна та прем’єра Британії Бориса Джонсона.

Двоє представників ЄК заявили, що це було помилкою. У наступній заяві Єврокомісія запевнила, що усі домовленості у рамках Brexit буде дотримано.

"У процесі доопрацювання цього механізму, Комісія забезпечить, щоб це не торкнулося протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії. Комісія не застосовуватиме положення-запобіжник", - зазначили у заяві.

Втім, додають у ньому, якщо з експортом вакцин та активних речовин почнуться спроби обійти впроваджену систему дозволів, ЄС "розгляне можливість застосування усіх доступних інструментів".

"Вітаємо рішення ЄК не застосовувати положення-запобіжник з протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії, після конструктивної розмови з Урсулою фон дер Ляєн. Це позитивний розвиток подій, зважаючи на низку викликів, які ставить перед нами пандемія", - заявив прем'єр Ірландії після розмови.

Welcome decision by the European Commission tonight not to invoke the safeguard clause of the Ireland / Northern Ireland Protocol following constructive discussions with @vonderleyen



This is a positive development given the many challenges we face in tackling COVID-19. — Micheál Martin (@MichealMartinTD) January 29, 2021

Нагадаємо, після перших проблем з поставками вакцини від BioNTech-Pfizer, а далі заяви AstraZeneca про те, що компанія зможе надати ЄС найближчим часом значно менше вакцин, ніж пообіцяла, Євросоюз вирішив запровадити механізм контролю експорту вакцини, виробленої на території країн блоку.

Акт, прийнятий за терміновою процедурою, передбачає отримання дозволів на експорт вакцин COVID-19 за межі ЄС до кінця березня 2021 року. Ця схема застосовується лише до експорту вакцин від компаній, з якими ЄС заздалегідь уклав угоди на купівлю, та не торкнеться гуманітарних поставок.