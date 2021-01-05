У Норвегії на місці зсуву з-під завалів врятували собаку
Маленького собаку знайшли живим в завалах смертоносного зсуву, який стався 30 грудня на півдні Норвегії і забрав життя семи людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Собаку знайшли пізно ввечері в понеділок у "хорошому стані" в районі, де працювали рятувальники, повідомив речник поліції.
"Для нас це радість і дає мотивацію для подальшої наполегливої роботи", - сказав рятувальник Геран Сіверсен.
Пошукові групи з собаками досі шукають трьох зниклих безвісти.
В результаті зсуву в селищі Аск 30 грудня 7 людей загинули, ще 10 осіб отримали поранення і були зруйновані дев'ять будинків.
Близько 1000 осіб були евакуйовані в безпечні місця.
Серед семи жертв - дворічна дівчинка і її 40-річний батько.
Точна причина зсуву поки не відома, але в районі є багато глини, яка може переходити з твердої у рідку форму. Експерти стверджують, що надмірні опади взимку та волога погода могли сприяти обвалу.