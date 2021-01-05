У Норвегії на місці зсуву з-під завалів врятували собаку

Маленького собаку знайшли живим в завалах смертоносного зсуву, який стався 30 грудня на півдні Норвегії і забрав життя семи людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Собаку знайшли пізно ввечері в понеділок у "хорошому стані" в районі, де працювали рятувальники, повідомив речник поліції.

Читайте також У Норвегії на місці масштабного зсуву грунту досі шукають трьох людей

"Для нас це радість і дає мотивацію для подальшої наполегливої ​​роботи", - сказав рятувальник Геран Сіверсен.

Пошукові групи з собаками досі шукають трьох зниклих безвісти.

В результаті зсуву в селищі Аск 30 грудня 7 людей загинули, ще 10 осіб отримали поранення і були зруйновані дев'ять будинків.

Близько 1000 осіб були евакуйовані в безпечні місця.

Серед семи жертв - дворічна дівчинка і її 40-річний батько.

Точна причина зсуву поки не відома, але в районі є багато глини, яка може переходити з твердої у рідку форму. Експерти стверджують, що надмірні опади взимку та волога погода могли сприяти обвалу.