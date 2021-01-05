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В Норвегии на месте оползня из-под завалов спасли собаку

Вторник, 5 января 2021, 17:06

Маленького собаку нашли живым в завалах смертоносного оползня, который произошел 30 декабря на юге Норвегии и унес жизни семи человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Собаку нашли поздно вечером в понедельник в "хорошем состоянии" в районе, где работали спасатели, сообщил представитель полиции.

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"Для нас это радость и дает мотивацию для дальнейшей упорной работы", - сказал спасатель Гёран Сиверсен.

Поисковые группы с собаками до сих пор ищут трех пропавших без вести.

В результате оползня в поселке Аск 30 декабря 7 человек погибли, еще 10 человек получили ранения и были разрушены девять домов.

Около 1000 человек были эвакуированы в безопасные места.

Среди семи жертв - двухлетняя девочка и ее 40-летний отец.

Точная причина оползня пока не известна, но в районе есть много глины, которая может переходить из твердой в жидкую форму. Эксперты утверждают, что чрезмерные осадки зимой и влажная погода могли способствовать обвалу.

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Норвегия стихийные бедствия
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