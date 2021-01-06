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Варшавський університет, де поза чергою вакцинували акторів, оштрафують

Середа, 6 січня 2021, 09:18

Польська влада оштрафує Варшавський медичний університет, де поза чергою щеплення від коронавірусу отримали низка знаменитостей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзєльський підтвердив інформацію щодо штрафу і заявив, що виявлені порушення дають підстави накласти штраф у розмірі 250 тисяч злотих (близько 50 тисяч євро), але ця сума може і зрости.

"Сталося свідоме порушення правил Національної програми вакцинації", - заявив Недзєльський.

Він повідомив, що люди з нульової групи, які були вакциновані у Варшавському медичному університеті, були зареєстровані як немедичний персонал, що працює в лікарні.

Недзельський повідомив, що під час інспекції не було знайдено контрактів та інших документів, які підтверджували б представлену артистами версію про те, що їх щеплення було частиною рекламної кампанії.

Міністр зазначив, що список тих, хто чекає на вакцинацію в Варшавському медичному університеті, становить 10 000 осіб. Це означає, за його словами, що деякі з цих людей вже не отримають вакцину так швидко, як повинні були.

Як повідомлялося, перші дні вакцинації проти коронавірусу в Польщі ознаменувалися скандалом через те, що кілька відомих людей отримали вакцину поза чергою.

Кампанія вакцинації проти COVID-19 проводиться в Польщі з 27 грудня. Першими - на нульовому етапі - будуть вакциновані в першу чергу медики і медпрацівники. Однак в останні дні люди, що не входять в цю групу, були вакциновані.

Серед іншого, актори Крістіна Янда, Марія Северин і Віктор Зборовськи, а також колишній віцепрем'єр-міністр, а нині депутат Європарламенту Лешек Міллер визнали, що отримали перший укол вакцини.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький висловив обурення поведінкою тих, хто отримав вакцину від коронавірусу позачергово.

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