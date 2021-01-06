Варшавский университет, где вне очереди вакцинировали актеров, оштрафуют

Польские власти оштрафуют Варшавский медицинский университет, где вне очереди прививки от коронавируса получили ряд знаменитостей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подтвердил информацию о штрафе и заявил, что выявленные нарушения дают основания наложить штраф в размере 250 000 злотых (около 50 000 евро), но эта сумма может и возрасти.

"Произошло сознательное нарушение правил Национальной программы вакцинации", - заявил Недзельский.

Он сообщил, что люди с нулевой группы, которые были вакцинированы в Варшавском медицинском университете, были зарегистрированы как немедицинский персонал, работающий в больнице.

Недзельский сообщил, что во время инспекции не было найдено контрактов и других документов, подтверждающих представленную артистами версию о том, что их прививка была частью рекламной кампании.

Министр отметил, что список тех, кто ждет вакцинацию в Варшавском медицинском университете, составляет 10 000 человек. Это означает, по его словам, что некоторые из этих людей уже не получат вакцину так быстро, как должны были.

Как сообщалось, первые дни вакцинации против коронавируса в Польше ознаменовались скандалом из-за того, что несколько известных людей получили вакцину вне очереди.

Кампания вакцинации против COVID-19 проводится в Польше с 27 декабря. Первыми - на нулевом этапе - будут вакцинированы в первую очередь медики и медработники. Однако в последние дни люди, не входящие в эту группу, были вакцинированы.

Среди прочего, актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский, а также бывший вицепремьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер признали, что получили первый укол вакцины.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий выразил возмущение поведением тех, кто получил вакцину от коронавируса вне очереди.