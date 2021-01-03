Скандал із вакцинацією у Польщі: знаменитості отримали щеплення одними із перших

Перші дні вакцинації проти коронавірусу в Польщі ознаменувалися скандалом через те, що кілька відомих людей отримали вакцину поза чергою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Кампанія вакцинації проти COVID-19 проводиться в Польщі з 27 грудня. Першими - на нульовому етапі - будуть вакциновані в першу чергу медики і медпрацівники. Однак в останні дні люди, що не входять в цю групу, були вакциновані.

Серед іншого, актори Крістіна Янда, Марія Северин і Віктор Зборовськи, а також колишній віцепрем'єр-міністр, а нині депутат Європарламенту Лешек Міллер визнали, що отримали перший укол вакцини.

Залишається неясним, чому це сталося і чи відповідали ці люди критеріям вакцинації.

Варшавський медичний університет (WUM) повідомив цього тижня, що, незалежно від вакцин, призначених виключно для медичних працівників, він отримав кілька сотень доз від державного управління матеріальних резервів, які повинні були бути використані до кінця року.

Деякими з них, як повідомляється, вакцинували сім'ї лікарняного персоналу, пацієнтів лікарень і 18 знаменитостей, які погодилися просувати кампанію вакцинації.

Однак глава державного управління матеріальних резервів Міхал Кучмеровськи сказав, що медичний університет не одержував ніяких додаткових вакцин і "вже точно не для знаменитостей". Він додав, що вакцинація призначена виключно для медпрацівників.

"Інформація в ЗМІ про відомих людей, в тому числі про людей зі світу культури і політики, які були вакциновані позачергово, - це справжній скандал", - сказав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський оголосив, що в понеділок WUM буде перевірений на предмет розподілу вакцин, і університет також заявляє, що хоче розслідувати це питання.

Актриса Марія Северин записала спеціальне відеозвернення, в якому вибачилася за отримання вакцини і пояснила ситуацію.

"Я вважаю, що кампанія вакцинації MUW, яка полягає в вакцинації відомих людей похилого віку, - чудова кампанія. У ситуації, коли так мало людей в Польщі хочуть пройти вакцинацію і так мало людей вірять в вакцину, я думаю, що потрібно зробити все, щоб переконати поляків зробити щеплення. Тому з великою радістю поїхала з батьком, везла його в лікарню WUM на вакцинацію. Я везла його, тому що у нього була важка операція, він не може ходити, він на милицях. Я поїхала туди не з наміром зробити щеплення і не поїхала туди як посол. Там я зробила помилку, тому що мені запропонували вакцинацію, і я погодилася на неї", - сказала вона.