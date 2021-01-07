В уряді Франції очікують посилення впливу пандемії на економіку

Початок 2021 року обіцяє бути ще більш складним для французької економіки.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиленням на Figaro, про це заявив міністр економіки Франції Бруно Ле Мер.

"Найскладніше попереду, нам доведеться проявити значну силу характеру…. У нас буде більше банкрутств у 2021 році, ніж у 2020, що призведе до знищення робочих місць, і яке буде важко пом'якшити. А відповідно – у нас буде політична невизначеність" , - заявив міністр під час відеоконференції з аналітичним центром "Інститут Монтень".

Попри це, французький уряд розраховує у 2021 році на зростання економки на рівні 6%.

Заради цього в уряді наразі також працюють над збільшенням пакету допомоги бізнесу, що найбільше постраждав від пандемії. "Ми їх не підведемо, ми виплатимо необхідні гроші",- запевнив міністр.

Одночасно із такою підтримкою уряд має намір впроваджувати план відновлення для більш динамічних секторів. "Відродження розпочалося наприкінці 2020 року, ми прискоримо його в 2021 році ", - сказав Бруно Ле Мер, посилаючись на успіх кількох конкурсних проєктів, реалізація яких розпочалася в останні місяці.