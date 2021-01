ЄС обговорить вакцинацію від коронавірусу на відеосаміті 21 січня

Лідери країн Європейського союзу 21 січня проведуть саміт у форматі відеоконференції з питання боротьби з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив речник президента Європейської ради Баренди Лейтс.

"21 січня о 18:00 глава Євроради Шарль Мішель проведе відеоконференцію з лідерами 27 країн - членів Євросоюзу для координації навколо COVID-19", - написав Лейтс в Twitter.

On Thursday January 21 at 6pm @eucopresident will chair a videoconference with #EU27 on #COVID19 coordination.