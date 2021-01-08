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ЄС обговорить вакцинацію від коронавірусу на відеосаміті 21 січня

П'ятниця, 8 січня 2021, 14:29

Лідери країн Європейського союзу 21 січня проведуть саміт у форматі відеоконференції з питання боротьби з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив речник президента Європейської ради Баренди Лейтс.

"21 січня о 18:00 глава Євроради Шарль Мішель проведе відеоконференцію з лідерами 27 країн - членів Євросоюзу для координації навколо COVID-19", - написав Лейтс в Twitter.

5 січня Мішель на пресконференції анонсував проведення екстреної відеоконференції лідерів ЄС в кінці січня і повідомив, що на ній будуть розглянуті питання організації вакцинації і ситуації з закупівлями вакцин для ЄС.

Нагадаємо, 6 січня ЄС дозволив використання другої вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією Moderna.

Рішення було ухвалене за лічені години після того, як європейський регулятор - Європейське медичне агентство - рекомендувало її до затвердження, визнавши безпечною та ефективною.  

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