ЄС обговорить вакцинацію від коронавірусу на відеосаміті 21 січня

Лідери країн Європейського союзу 21 січня проведуть саміт у форматі відеоконференції з питання боротьби з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив речник президента Європейської ради Баренди Лейтс.

"21 січня о 18:00 глава Євроради Шарль Мішель проведе відеоконференцію з лідерами 27 країн - членів Євросоюзу для координації навколо COVID-19", - написав Лейтс в Twitter.

On Thursday January 21 at 6pm @eucopresident will chair a videoconference with #EU27 on #COVID19 coordination. — Barend Leyts (@BarendLeyts) January 8, 2021

5 січня Мішель на пресконференції анонсував проведення екстреної відеоконференції лідерів ЄС в кінці січня і повідомив, що на ній будуть розглянуті питання організації вакцинації і ситуації з закупівлями вакцин для ЄС.

Нагадаємо, 6 січня ЄС дозволив використання другої вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією Moderna.

Рішення було ухвалене за лічені години після того, як європейський регулятор - Європейське медичне агентство - рекомендувало її до затвердження, визнавши безпечною та ефективною.