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ЕС обсудит вакцинацию от коронавируса на видеосаммите 21 января

Пятница, 8 января 2021, 14:29

Лидеры страны Европейского союза 21 января проведут саммит в формате видеоконференции по вопросу борьбу с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил представитель президента Европейского совета Баренд Лейтс.

"21 января в 18:00 глава Евросовета Шарль Мишель проведет видеоконференцию с лидерами 27 стран - членов Евросоюза для координации вокруг COVID-19", - написал Лейтс в Twitter.

5 января Мишель на пресс-конференции анонсировал проведение экстренной видеоконференции лидеров ЕС в конце января и сообщил, что на ней будут рассмотрены вопросы организации вакцинации и ситуации с закупками вакцин для ЕС.

Напомним, 6 января ЕС разрешил использование второй вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.

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