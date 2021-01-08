ЕС обсудит вакцинацию от коронавируса на видеосаммите 21 января

Лидеры страны Европейского союза 21 января проведут саммит в формате видеоконференции по вопросу борьбу с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил представитель президента Европейского совета Баренд Лейтс.

"21 января в 18:00 глава Евросовета Шарль Мишель проведет видеоконференцию с лидерами 27 стран - членов Евросоюза для координации вокруг COVID-19", - написал Лейтс в Twitter.

On Thursday January 21 at 6pm @eucopresident will chair a videoconference with #EU27 on #COVID19 coordination. — Barend Leyts (@BarendLeyts) January 8, 2021

5 января Мишель на пресс-конференции анонсировал проведение экстренной видеоконференции лидеров ЕС в конце января и сообщил, что на ней будут рассмотрены вопросы организации вакцинации и ситуации с закупками вакцин для ЕС.

Напомним, 6 января ЕС разрешил использование второй вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.