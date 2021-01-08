Австрія закриває кордони з Чехією та Словаччиною

На тлі зростання числа коронавірусних інфекцій Австрія закриває свої кордони з Чеською Республікою і Словаччиною опівночі в п'ятницю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Карл Негаммер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Невеликі прикордонні переходи будуть повністю закриті, а на більших прикордонних переходах буде введений фіксований контроль.

Раніше в Австрії була введена серія мобільних систем контролю, які перевіряли людей вибірково. Австрія провела понад 770 000 перевірок з 19 грудня.

З них приблизно 10 000 осіб - в основному громадянам третіх країн - було відмовлено у в'їзді до Австрії. Близько 55 тисяч з перевірених відправлені на домашній карантин.

Негаммер охарактеризував ситуацію в Словаччині і Чехії як "вкрай напружену".

"У Чеській Республіці, зокрема, спостерігається величезна кількість нових випадків інфікування з 7-денною захворюваністю в 680 осіб (на 100 000 осіб)", - сказав він.

"Щоб захистити людей в нашій країні, ми закриваємо кордони на даному етапі і перевіряємо всі автомобілі при в'їзді в Австрію", - додав міністр.

Кожен, хто в'їжджає в Австрію, повинен буде підписати документ, який підтверджує, що він відправляється на карантин. Якщо цей документ не підписаний, у в'їзді буде відмовлено.

Людям, які перетинають кордон по роботі, буде дозволено в'їзд без карантину, проте всім прикордонним працівникам необхідно буде пред'явити докази того, що у них є роботодавець в Австрії.