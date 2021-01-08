Австрия закрывает границы с Чехией и Словакией

На фоне роста числа коронавирусных инфекций Австрия закрывает свои границы с Чешской Республикой и Словакией в полночь в пятницу.

Об этом заявил министр внутренних дел Карл Нехаммер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Небольшие пограничные переходы будут полностью закрыты, а на более крупных пограничных переходах будет введен фиксированный контроль.

Ранее в Австрии была введена серия мобильных систем контроля, которые проверяли людей выборочно. Австрия провела более 770 000 проверок с 19 декабря.

Из них примерно 10 000 человек - в основном гражданам третьих стран - было отказано во въезде в Австрию. Около 55 тысяч из проверенных отправлены на домашний карантин.

Нехаммер охарактеризовал ситуацию в Словакии и Чехии как "крайне напряженную".

"В Чешской Республике, в частности, наблюдается огромное количество новых случаев инфицирования с 7-дневной заболеваемостью в 680 человек (на 100 000 человек)", - сказал он.

"Чтобы защитить людей в нашей стране, мы закрываем границы на данном этапе и проверяем все автомобили при въезде в Австрию", - добавио министр.

Каждый, кто въезжает в Австрию, должен будет подписать документ, подтверждающий, что он отправляется на карантин. Если этот документ не подписан, во въезде будет отказано.

Людям, пересекаюшим границу по работе, будет разрешен въезд без карантина, однако всем приграничным работникам необходимо будет предъявить доказательства того, что у них есть работодатель в Австрии.