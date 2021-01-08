Число спроб нелегального перетину кордону ЄС у 2020-му було найнижчим за 7 років

Кількість виявлень незаконних перетинів кордону вздовж зовнішніх кордонів ЄС впало минулого року на 13% і склало близько 124 000, що стало найменшим показником з 2013 року.

Про це свідчать дані прикордонного агентства ЄС Frontex, повідомляє "Європейська правда".

В агентстві відзначають, що значною мірою зменшення пов'язано з впливом обмежень, введених різними країнами після початку пандемії коронавірусу.

У 2020 році найбільше нелегальних спроб перетнути кордони ЄС здійснювали сирійці, за ними йдуть марокканці, тунісці і алжирці.

Незважаючи на зростання на початку року, на міграційному маршруті Східного Середземномор'я в підсумку сталося найбільше скорочення числа прибулих, яке впало більш ніж на три чверті і склало близько 20 000.

Число незаконних перетинів кордону в регіоні Західного Середземномор'я зменшилося на 29% приблизно до 17 000.

Тим часом, Канарські острови зазнали рекордної кількості прибуттів мігрантів на свої береги в 2020 році, в основному через значне збільшення за останні чотири місяці року. Всього на західноафриканському міграційному маршруті було виявлено понад 22 600 незаконних перетинів кордону, що у вісім разів більше, ніж в попередньому році. Це був найвищий показник з моменту початку збору даних Frontex в 2009 році.

Контрабандисти часто використовували великі риболовні судна, здатні перевозити більшу кількість людей, які відправлялися з країн Західної Африки, таких як Мавританія, Сенегал і Гамбія.

Ще більше мігрантів вибрали центрально-середземноморський маршрут. В цілому число нелегальних мігрантів, які прибули в Центральне Середземномор'я, майже потроїлося і перевищило 35 600, що зробило його найбільш активним міграційним маршрутом в Європу.