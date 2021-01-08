Число попыток нелегального пересечения границы ЕС в 2020-м было самым низким за 7 лет

Количество обнаружений незаконных пересечений границы вдоль внешних границ ЕС упало в прошлом году на 13% и составило около 124 000, что стало наименьшим показателем с 2013 года.

Об этом свидетельствуют данные пограничного агентства ЕС Frontex, сообщает "Европейская правда".

В агентстве отмечают, что в значительной степени уменьшение связано из-за влияния ограничений, введенных различными странами после начала пандемии коронавируса.

В 2020 году больше всего нелегальных попыток пересечь границы ЕС совершали сирийцы, за ними идут марокканцы, тунисцы и алжирцы.

Несмотря на рост в начале года, на миграционном маршруте Восточного Средиземноморья в конечном итоге произошло наибольшее сокращение числа прибывших, которое упало более чем на три четверти и составило около 20 000.

Число незаконных пересечений границы в регионе Западного Средиземноморья уменьшилось на 29% примерно до 17000.

Между тем, Канарские острова испытали рекордное количество прибытий мигрантов на свои берега в 2020 году, в основном из-за значительного увеличения за последние четыре месяца года. Всего на западноафриканском миграционном маршруте было обнаружено более 22 600 незаконных пересечений границы, что в восемь раз больше, чем в предыдущем году. Это был самый высокий показатель с момента начала сбора данных компанией Frontex в 2009 году.

Контрабандисты часто использовали большие рыболовные суда, способные перевозить большее количество людей, которые отправлялись из стран Западной Африки, таких как Мавритания, Сенегал и Гамбия.

Еще больше мигрантов выбрали центрально-средиземноморский маршрут. В целом число нелегальных прибывших в Центральное Средиземноморье почти утроилось и превысило 35 600, что сделало его наиболее активным миграционным маршрутом в Европу.