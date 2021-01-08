Данія видаватиме "паспорт вакцинації" своїм громадянам

Данія має намір надавати офіційний документ, який підтверджуватиме, що особа була вакцинована від Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Міністерство охорони здоров'я Данії випустить "паспорт вакцинації від Covid-19" на початку цього року.

Вакциновані люди в країні зможуть завантажити документацію через спеціальний сайт, увійшовши в систему за допомогою захищеного цифрового ідентифікатора.

Очікується, що доказ вакцинації Covid-19 буде корисно для тих, хто подорожує за кордон, заявили в міністерстві.

"Ми очікуємо, що інші країни можуть вимагати надавати документацію про вакцинацію при в'їзді. Тут можна використовувати данський паспорт вакцинації ", - заявили в міністерстві.

Документація буде оновлюватися в міру появи нової інформації про вакцинацію, наприклад, про те, як довго ефективні препарати.