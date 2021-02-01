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AstraZeneca збільшить поставки вакцини в ЄС на 9 млн доз після суперечки з Брюсселем

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AstraZeneca збільшить поставки вакцини в ЄС на 9 млн доз після суперечки з Брюсселем

Понеділок, 1 лютого 2021, 08:34

Компанія AstraZeneca має намір поставити Євросоюзу у першому кварталі на 9 млн доз вакцини більше, ніж обіцяла раніше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила в неділю президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"AstraZeneca поставить 9 млн додаткових доз у першому кварталі (загалом 40 млн) у порівнянні з пропозицією, зробленою минулого тижня, і почне поставки на тиждень раніше запланованого терміну", - йдеться у повідомленні фон дер Ляєн у Twitter.

"Компанія також розширить свої виробничі потужності в Європі", - додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів 29 січня надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Раніше AstraZeneca заявила, що зможе поставити Євросоюзу у першому кварталі 2021 року значно менше доз, ніж очікувалося.

Згідно з контрактом з компанією, ЄС законтрактував в AstraZeneca 300 млн доз вакцини, з можливістю згодом закупити ще 100 млн доз. 

Після перших проблем з поставками вакцини від BioNTech-Pfizer, а далі заяви AstraZeneca про те, що компанія  не зможе вчасно надати обіцяний обсяг вакцин, Євросоюз вирішив запровадити механізм контролю експорту вакцини, виробленої на території країн блоку.

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