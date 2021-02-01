AstraZeneca збільшить поставки вакцини в ЄС на 9 млн доз після суперечки з Брюсселем

Компанія AstraZeneca має намір поставити Євросоюзу у першому кварталі на 9 млн доз вакцини більше, ніж обіцяла раніше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила в неділю президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.



"AstraZeneca поставить 9 млн додаткових доз у першому кварталі (загалом 40 млн) у порівнянні з пропозицією, зробленою минулого тижня, і почне поставки на тиждень раніше запланованого терміну", - йдеться у повідомленні фон дер Ляєн у Twitter.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2021

"Компанія також розширить свої виробничі потужності в Європі", - додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів 29 січня надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Раніше AstraZeneca заявила, що зможе поставити Євросоюзу у першому кварталі 2021 року значно менше доз, ніж очікувалося.

Згідно з контрактом з компанією, ЄС законтрактував в AstraZeneca 300 млн доз вакцини, з можливістю згодом закупити ще 100 млн доз.

Після перших проблем з поставками вакцини від BioNTech-Pfizer, а далі заяви AstraZeneca про те, що компанія не зможе вчасно надати обіцяний обсяг вакцин, Євросоюз вирішив запровадити механізм контролю експорту вакцини, виробленої на території країн блоку.