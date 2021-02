AstraZeneca збільшить поставки вакцини в ЄС на 9 млн доз після суперечки з Брюсселем

Компанія AstraZeneca має намір поставити Євросоюзу у першому кварталі на 9 млн доз вакцини більше, ніж обіцяла раніше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила в неділю президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.



"AstraZeneca поставить 9 млн додаткових доз у першому кварталі (загалом 40 млн) у порівнянні з пропозицією, зробленою минулого тижня, і почне поставки на тиждень раніше запланованого терміну", - йдеться у повідомленні фон дер Ляєн у Twitter.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.