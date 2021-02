AstraZeneca увеличит поставки вакцины в ЕС на 9 млн доз после спора с Брюсселем

Компания AstraZeneca намерена поставить Евросоюзу в первом квартале на 9 млн доз вакцины от коронавируса больше, чем обещала ранее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила в воскресенье президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"AstraZeneca поставит 9 млн дополнительных доз в первом квартале (всего 40 млн) по сравнению с предложением, сделанным на прошлой неделе, и начнет поставки на неделю раньше запланированного срока", - говорится в сообщении фон дер Ляйен в Twitter.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.