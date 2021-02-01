AstraZeneca увеличит поставки вакцины в ЕС на 9 млн доз после спора с Брюсселем

Компания AstraZeneca намерена поставить Евросоюзу в первом квартале на 9 млн доз вакцины от коронавируса больше, чем обещала ранее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила в воскресенье президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"AstraZeneca поставит 9 млн дополнительных доз в первом квартале (всего 40 млн) по сравнению с предложением, сделанным на прошлой неделе, и начнет поставки на неделю раньше запланированного срока", - говорится в сообщении фон дер Ляйен в Twitter.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2021

"Компания также расширит свои производственные мощности в Европе", - добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам 29 января предоставило разрешение на применение в ЕС британской вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Ранее AstraZeneca заявила, что сможет поставить Евросоюзу в первом квартале 2021 значительно меньше доз, чем ожидалось.

Согласно контракту с компанией, ЕС законтрактовал в AstraZeneca 300 млн доз вакцины, с возможностью впоследствии закупить еще 100 млн доз.

После первых проблем с поставками вакцины от BioNTech-Pfizer, а дальше заявлений AstraZeneca о том, что компания не сможет вовремя предоставить обещанный объем вакцин, Евросоюз решил ввести механизм контроля экспорта вакцины, произведенной на территории стран блока.