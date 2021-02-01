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Європол попередив про шахрайство з сертифікатами з результатами тестів на COVID-19

Понеділок, 1 лютого 2021, 20:44

За інформацією Європолу, ірландська організована злочинна банда стоїть за схемою підробки результатів тесту на коронавірус для людей, які подорожують між країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Європол отримав "розвідувальні дані щодо передбачуваного використання мобільного додатку організованою злочинною групою "Rathkeale Rovers", який дозволяє членам групи вручну підробляти результати тестів", - повідомили в організації.

"Поки обмеження на виїзд залишаються в силі через пандемію, дуже ймовірно, що злочинці скористаються можливістю виготовляти та продавати підроблені сертифікати з результами тестів на COVID-19", - сказано в повідомленні.

Застереження надійшло на тлі "кількох випадків" фальшивих туристичних сертифікатів, які продаються мандрівникам, заявив Європол.

Йдеться зокрема, про підробки негативних результатів тестів в аеропорту Шарля де Голля в Парижі та про шахраїв, що продають фальшиві документи у Британії.

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