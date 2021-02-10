Польща перепродасть 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні - Єврокомісія

Європейська комісія допомагає Польщі перепродати 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі у середу, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, закупівельна угода ЄС допомагає перепродати ці вакцини на безприбутковій основі.

"Комісія допомагає з організацією контракту, транспортуванням та доставкою з Польщі до України через цивільний механізм захисту ЄС", - повідомив Домбровскіс.

Він додав, що очікує початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні.

Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що кілька країн ЄС, серед яких одна дуже дружня до України, погодилися на перепродаж Україні надлишків вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, першою вакциною в Україні буде від виробника Pfizer – 200 тисяч для медиків, а потім мільйон "скоріше за все, AstraZeneca".

Зеленський заявив, що планує вакцинуватися під час другої хвилі вакцинації разом з військовими, але готовий зробити це і раніше.