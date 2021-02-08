Зеленський як Елвіс Преслі: посол ЄС в Україні розповів про важливість вакцинації відомих осіб

Глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас вважає правильним залучати відомих людей до вакцинації від коронавірусу, щоб підвищити рівень довіри населення до щеплень.

Про це він заявив під час виступу на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Одна справа затвердити вакцину до використання, але зовсім інша - налагодити усі технічні деталі і відповідним чином створити довіру до вакцини і утримати її на високому рівні...У 1950-х, коли почалася вакцинація від поліомієліту, в неї не всі вірили. І король рок-н-ролу Елвіс Преслі вакцинувався у прямому ефірі і популярність вакцини зросла відразу. Це був дуже позитивний приклад, нам потрібні подібні приклади", - сказав Маасікас.

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Президент Володимир Зеленський під час виступу на цьому форумі заявив, що планує вакцинуватися під час другої хвилі вакцинації разом з військовими, але готовий зробити це і раніше – навіть у прямому ефірі, – якщо буде потреба переконати людей у безпечності щеплень.

На запитання, якою вакциною він робитиме щеплення, президент відповів, що тією, яка буде першою.

За його словами, першою в Україні буде Pfizer – 200 тисяч для медиків, а потім мільйон "скоріше за все, AstraZeneca".