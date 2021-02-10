Глава МЗС Литви прирівняв купівлю вакцини в Росії до фінансування агресії в Україні

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не варто купувати вакцину у тих, хто на ці кошти потім купуватиме амуніцію для використання на Сході України.

Про це головний дипломат Литви сказав журналістам у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Ландсбергіс вважає, що незабаром питання російського "Спутника" втратить свою актуальність, оскільки є "сотні" виробників.

"За моїми даними, зараз є сотні виробників, які чекають затвердження своїх вакцин. Навіть якщо більша їх частина не пройде процес дослідження та реєстрації, все одно вакцин на ринку буде досить", - сказав журналістам Ландсбергіс.

Він зазначив, що підтримує позицію прем’єрки Інгріди Шимоніте, яка заявила, що Литва не купуватиме російську вакцину - навіть якщо її зареєструє Європейське агентство лікарських засобів.

"Я підтримую позицію Шимоніте - не варто привозити з Москви сонце "Спутника", і мені здається, це і геостратегічна позиція Литви, адже вакцину купує держава за власний кошт платників податків у країн, цінності яких близькі нам", - сказав він.

"Адже ми, напевно, не захочемо купувати вакцину у тих, хто потім на ці гроші буде купувати амуніцію, для, наприклад, використання у Східній Україні", - продовжив міністр. Ландсбергіс запевнив, що Литва вирішила купувати вакцину тільки у виробників, що відповідають "трансатлантичному критерію".