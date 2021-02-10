Глава МИД Литвы приравнял покупку вакцины в России к финансированию агрессии в Украине

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что не стоит покупать вакцину у тех, кто на эти средства затем будет покупать амуницию для использования на Востоке Украины.

Об этом главный дипломат Литвы сказал журналистам в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ландсбергис считает, что вскоре вопрос российского "Спутника" потеряет свою актуальность, поскольку есть "сотни" других производителей.

"По моим данным, сейчас есть сотни производителей, которые ожидают утверждения своих вакцин. Даже если большая их часть не пройдет процесс исследования и регистрации, все равно вакцин на рынке будет достаточно", - сказал журналистам Ландсбергис.

Он отметил, что поддерживает позицию премьера Ингриды Шимоните, которая заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину - даже если ее зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств.

"Я поддерживаю позицию Шимоните - не стоит привозить из Москвы солнце "Спутника", и мне кажется, это и геостратегическое позиция Литвы, ведь вакцину покупает государство на деньги налогоплательщиков в странах, ценности которых близки нам", - сказал он.

"Ведь мы, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, например, использование в Восточной Украине", - продолжил министр.

Ландсбергис заверил, что Литва решила покупать вакцину только у производителей, соответствующих "трансатлантическому критерию".