У Польщі не збираються відкликати проєкт про новий податок для медіа, попри страйк

В уряді Польщі не планують відмовлятися від проєкту про новий податок для медіа, який спричинив протест низки приватних ЗМІ.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna, про це заявив міністр канцелярії прем’єр-міністра Лукаш Шрейбер.

На запитання про те, чи можуть проєкт відкликати, він відповів, що таких планів немає.

Він зауважив, що дискусія довкола проєкту триває і до 16 лютого усі зацікавлені сторони, включно з медіа, можуть подавати свої коментарі та пропозиції.

"Істерія довкола цього питання просто вражаюча, зважаючи на нинішній етап роботи. Зараз ми готуємо початок обговорення… З огляду на практику підготовки законодавства, звісно, він може трохи змінитися", - зазначив Шрейбер.

Нагадаємо, 10 лютого низка ЗМІ призупинили випуск новин на знак протесту проти встановлення нового податку на доходи від реклами у розмірі від 2% до 15%.

В уряді ідею пояснюють необхідністю знайти додаткове джерело доходу для бюджету через наслідки епідемії, та зазначають, що половина цих коштів буде спрямовуватись на Національний фонд охорони здоров’я.

Критики проєкту вважають, що він послабить незалежні ЗМІ, зменшить можливості для виробництва локального контенту, а деяким доведеться взагалі припинити роботу. Медійники наголошують, що опиняться у неконкурентних умовах порівняно з суспільним мовником, який отримує субсидію з бюджету і значною мірою контролюється правлячою партією "Право і справедливість".

З політичних сил, проти проєкту виступили "Громадянська платформа", "Лівиця" та Польська селянська партія (PSL). Ці партії внесли до Сейму однакові резолюції, у яких закликають відкликати проєкт.

Детальніше про це читайте у статті: Податок на свободу слова: чому польські медіа оголосили масштабний страйк