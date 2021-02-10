Низка польських ЗМІ призупинили випуск новин, протестуючи проти нового податку
Низка польських ЗМІ 10 лютого спільно оголосили страйк у зв’язку з пропозицією нового податку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP та Politico.
На головних сторінках з’явилися банери на зразок "Тут мала бути твоя улюблена програма" або "Так виглядатиме світ без незалежних ЗМІ".
TVN24 та Polsat News замість ранкової програми виступили зі спеціальними зверненнями, головні сторінки видань Onet та Interia були закриті банером акції. До протесту приєдналися і низка радіо – RMF FM, ZET, TOK FM, Rock Radio. Низка медіа підтримали колег, написавши про страйк – Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Super Express . "Крок за кроком влада придушує вільні медіа у Польщі", - заявили редактори Gazeta Wyborcza.
Перед цим 43 медіаорганізації країни (Agora SA, Dziennik Wschodni, Edipresse Polska, Polska Press Group, TVN SA, Telewisia Polsat та низка інших) звернулися з відкритим листом до прем’єра Польщі Матеуша Моравецького.
Підписанти листа наголошують, що деякі медіа з появою цього податку повинні будуть переглянути свої програми, а деякі й зовсім припинять діяльність. Вони також наполягають, що потраплять у нерівні умови з суспільним мовником, який отримує 2 млрд злотих державної субсидії та значною мірою контролюється правлячою партією "Право і справедливість".
Новий податок передбачає збори з доходів медіа від реклами і може складати від 2% до 15%, залежно від розміру компанії.
В уряді ініціативу пояснюють необхідністю знайти додаткове джерело доходів для бюджету на тлі збитків від епідемії коронавірусу, а також - що це допоможе змусити великі міжнародні корпорації заплатити "справедливу" долю податку.
Урядовий речник Пьотр Мюллер пояснив, що пропозиція має торкнутися тільки найбільших компаній. Половину коштів пропонують спрямовувати у Національний фонд здоров’я, ще частину – в Національний фонд охорони пам’яток та новий фонд для підтримки "культури і національного спадку у медіасфері".
Прем’єр Матеуш Моравецький зазначив, що подібні податки є в інших країнах ЄС - Франції, Італії та Іспанії.
Критики закону вважають, що він спрямований не так на те, щоб зібрати кошти, як на те, щоб послабити незалежність медіа.
У цьому контексті згадали і нещодавню заяву лідера ПіС Ярослава Качинського про те, що непольські медіа в країні "мають бути рідкісним винятком" та його скарги на надто вагомий вплив німецьких ЗМІ.
Претензія медіаспільноти також у тому, що головний тягар від нового податку впаде на переважно польські ЗМІ, тоді як варто було звернути більшу увагу на онлайн-гігантів на зразок Facebook чи Google.