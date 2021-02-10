Низка польських ЗМІ призупинили випуск новин, протестуючи проти нового податку

Низка польських ЗМІ 10 лютого спільно оголосили страйк у зв’язку з пропозицією нового податку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP та Politico.

На головних сторінках з’явилися банери на зразок "Тут мала бути твоя улюблена програма" або "Так виглядатиме світ без незалежних ЗМІ".

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TVN24 та Polsat News замість ранкової програми виступили зі спеціальними зверненнями, головні сторінки видань Onet та Interia були закриті банером акції. До протесту приєдналися і низка радіо – RMF FM, ZET, TOK FM, Rock Radio. Низка медіа підтримали колег, написавши про страйк – Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Super Express . "Крок за кроком влада придушує вільні медіа у Польщі", - заявили редактори Gazeta Wyborcza.

Перед цим 43 медіаорганізації країни (Agora SA, Dziennik Wschodni, Edipresse Polska, Polska Press Group, TVN SA, Telewisia Polsat та низка інших) звернулися з відкритим листом до прем’єра Польщі Матеуша Моравецького.

Підписанти листа наголошують, що деякі медіа з появою цього податку повинні будуть переглянути свої програми, а деякі й зовсім припинять діяльність. Вони також наполягають, що потраплять у нерівні умови з суспільним мовником, який отримує 2 млрд злотих державної субсидії та значною мірою контролюється правлячою партією "Право і справедливість".

Новий податок передбачає збори з доходів медіа від реклами і може складати від 2% до 15%, залежно від розміру компанії.

В уряді ініціативу пояснюють необхідністю знайти додаткове джерело доходів для бюджету на тлі збитків від епідемії коронавірусу, а також - що це допоможе змусити великі міжнародні корпорації заплатити "справедливу" долю податку.

Урядовий речник Пьотр Мюллер пояснив, що пропозиція має торкнутися тільки найбільших компаній. Половину коштів пропонують спрямовувати у Національний фонд здоров’я, ще частину – в Національний фонд охорони пам’яток та новий фонд для підтримки "культури і національного спадку у медіасфері".

Прем’єр Матеуш Моравецький зазначив, що подібні податки є в інших країнах ЄС - Франції, Італії та Іспанії.

Критики закону вважають, що він спрямований не так на те, щоб зібрати кошти, як на те, щоб послабити незалежність медіа.

У цьому контексті згадали і нещодавню заяву лідера ПіС Ярослава Качинського про те, що непольські медіа в країні "мають бути рідкісним винятком" та його скарги на надто вагомий вплив німецьких ЗМІ.

Претензія медіаспільноти також у тому, що головний тягар від нового податку впаде на переважно польські ЗМІ, тоді як варто було звернути більшу увагу на онлайн-гігантів на зразок Facebook чи Google.