В Польше не собираются отзывать проект о новом налоге для медиа, несмотря на забастовку

В правительстве Польши не планируют отказываться от проекта о новом налоге для медиа, который вызвал протест ряда частных СМИ.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna, об этом заявил министр канцелярии премьер-министра Лукаш Шрейбер.

На вопрос о том, могут ли проект отозвать, он ответил, что таких планов нет.

Он отметил, что дискуссия вокруг проекта продолжается и до 16 февраля все заинтересованные стороны, включая медиа, могут подавать свои комментарии и предложения.

"Истерия вокруг этого вопроса просто впечатляющая, учитывая нынешний этап работы. Сейчас мы готовим начало обсуждения... Учитывая практику подготовки законодательства, конечно, он может немного измениться", - отметил Шрейбер.

Напомним, 10 февраля ряд СМИ приостановили выпуск новостей в знак протеста против установления нового налога на доходы от рекламы в размере от 2% до 15%.

В правительстве идею объясняют необходимостью найти дополнительный источник дохода для бюджета из-за последствий эпидемии, и отмечают, что половина этих средств будет направляться на Национальный фонд здравоохранения.

Критики проекта считают, что он ослабит независимые СМИ, уменьшит возможности для производства локального контента, а некоторым придется вообще прекратить работу. Журналисты отмечают, что окажутся в неконкурентных условиях по сравнению с общественным вещателем, который получает субсидию из бюджета и в значительной степени контролируется правящей партией "Право и справедливость".

Из политических сил против проекта выступили "Гражданская платформа", "Левые" и Польская крестьянская партия (PSL). Эти партии внесли в Сейм одинаковые резолюции, в которых призывают отозвать проект.

Подробнее об этом читайте в статье: Налог на свободу слова: почему польские медиа объявили масштабную забастовку