Україна в Брюсселі підписала документ, який дозволить підвищити рівень автобусних перевезень

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у четвер в Брюсселі під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС підписав протокол до угоди Interbus про розширення його дії на регулярні пасажирські автобусні перевезення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Метою підписання протоколу є гармонізація умов виконання міжнародних перевезень пасажирів з країнами ЄС та країнами-членами Угоди Interbus.

Україна є учасницею Угоди Interbus, яка регулює нерегулярні автобусні перевезення, з 2013 року.

Протокол розширює її дію також на регулярні перевезення та сприятиме подальшій адаптації національних правил до єдиних стандартів ЄС.

Це своєю чергою матиме наслідком розвиток міжнародних регулярних і спеціальних регулярних перевезень пасажирів з ЄС та з країнами-членами Угоди Interbus, розвиток туризму та культурного обміну між учасниками Угоди шляхом забезпечення вільного пересування громадян.

Підписання протоколу дозволить підвищити рівень послуг, що надаються національними перевізниками у сфері нерегулярних перевезень пасажирів автобусами шляхом впровадження стандартних правил та процедур згідно з вимогами ЄС.