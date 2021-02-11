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Україна в Брюсселі підписала документ, який дозволить підвищити рівень автобусних перевезень

Четвер, 11 лютого 2021, 17:51

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у четвер в Брюсселі під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС підписав протокол до угоди Interbus про розширення його дії на регулярні пасажирські автобусні перевезення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Метою підписання протоколу є гармонізація умов виконання міжнародних перевезень пасажирів з країнами ЄС та країнами-членами Угоди Interbus.

Україна є учасницею Угоди Interbus, яка регулює нерегулярні автобусні перевезення, з 2013 року. 

Протокол розширює її дію також на регулярні перевезення та сприятиме подальшій адаптації національних правил до єдиних стандартів ЄС. 

Це своєю чергою матиме наслідком розвиток міжнародних регулярних і спеціальних регулярних перевезень пасажирів з ЄС та з країнами-членами Угоди Interbus, розвиток туризму та культурного обміну між учасниками Угоди шляхом забезпечення вільного пересування громадян.

Підписання протоколу дозволить підвищити рівень послуг, що надаються національними перевізниками у сфері нерегулярних перевезень пасажирів автобусами шляхом впровадження стандартних правил та процедур згідно з вимогами ЄС. 

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Асоціація з ЄС
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