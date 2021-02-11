У Британії третина госпіталізацій з коронавірусом за час епідемії припала на січень-2021

У Британії майже третина з усіх хворих на коронавірус, які потребували госпіталізації, потрапили в лікарні у січні 2021 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

За даними Нацслужби здоров’я, загалом за 2020 рік з коронавірусом госпіталізували 242 307 пацієнтів.

У той же час, за один тільки січень 2021 року у лікарнях опинилися 101 956 коронахворих.

Також досягла 12-річного максимуму кількість людей, які чекають у черзі на певні медичні послуги у стаціонарі - цей показник у грудні 2020 року був найвищим з квітня 2008 року.

Водночас, дані демонструють, що попри пандемію пацієнти з небезпечними захворюваннями або підозрою на них, наприклад онкологією, продовжують мати доступ до скринінгів та лікування.

Так, у грудні 2020 року розпочали лікування майже 25 200 пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Це навіть на 555 більше, ніж у допандемічний грудень 2019 року.

Як повідомлялося раніше, січень 2021 року у Британії також став місяцем з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу.