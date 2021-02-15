В Італії на острові з населенням 200 осіб сталися десятки крадіжок: всі підозрюють всіх

Десятки ретельно спланованих крадіжок відбулися на віддаленому італійському острові Капрая, всі жителі - потенційні підозрювані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Corriere della Sera.

Більшість пограбувань будинків і магазинів відбувалося взимку, коли туристи були відсутні на острові, який знаходиться ближче до Корсики, ніж до материкової Італії, і дістатися до нього можна тільки на човні, якщо дозволяє погода.

В останньому інциденті злодії відключили камеру відеоспостереження в тютюновій лавці, перш ніж забрати з сейфа 60 000 євро.

Мер острова Маріда Бессі розповіла, що в згуртованому співтоваристві вже почали проявлятися тріщини: друзі і сусіди підозріло дивляться один на одного.

У листопаді злодії пограбували будинок заступника мера Фабіо Маццеї і зникли з сейфом, в якому зберігалися готівка і коштовності. "Це дуже сумно, тому що є відчуття, що в родині є злодій", - сказав Маццеї газеті. "Вони вдарили в потрібний день, так як знали, що я їду в Пізу з візитом. Вони дуже добре знали цей будинок", - додав він.

Більшість жителів зберігають гроші вдома, тому що єдиний банк острова закрився минулого року.

На острові всього троє поліцейських, які ведуть розслідування, За словами Бессі, розслідування поки дало безліч теорій, але не дало ніяких підказок. "Три поліцейських острова дуже хороші, вони роблять все, що в їх силах. Але у них повинно бути більше інструментів для розслідування, інакше це дійсно нерозв'язна кримінальна історія".

Дві третини острова площею 19 квадратних кілометрів до 1986 року обіймала виправна колонія, і навіть в той час не було такої кількості крадіжок.

Зараз цей острів є курортом, а влітку чисельність населення збільшується до 4000 осіб.