У Нідерландах після низки інцидентів заcтерегли людей від катання по замерзлих каналах

У Нідерландах прем’єр Марк Рютте закликав людей утриматися від масового катання на замерзлих каналах через небезпеку поширення коронавірусу та травм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Минулими вихідними численні канали в країні замерзли вперше за майже три роки, що спонукало багатьох людей дістати свої ковзани, попри ненадійність льоду.

Найбільше прославився молодий хлопець з Амстердаму, який у купальному костюмі вийшов кататися на зовсім тонкий лід і в підсумку провалився з головою. Відео у Twitter з його видовищним падінням переглянули вже понад 6 млн разів. Як повідомляють, молодий чоловік не постраждав.

В інших місцях на каналах провалились щонайменш ще декілька людей різного віку. Деяких рятувальникам довелося на імпровізованих санках евакуйовувати до берега по тонкому льоду, іншим допомагали вибратися хокейними клюшками та іншими підручними засобами.

Асоціація медиків згодом повідомила у Twitter, що протягом суботи 13 лютого до них потрапили удвічі більше людей з різними травмами, ніж зазвичай, через падіння на ожеледиці або на ковзанці.

Втім, ймовірно вже наступними вихідними лід на каналах знову розтане - до суботи температура повітря має піднятися вище 10°C.

У Берліні поліція днями використала вертоліт для того, щоб зігнати з льоду на невеликому озері сотні людей.