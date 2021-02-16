В Нидерландах после ряда инцидентов предостерегают людей от катания по замерзшим каналам

В Нидерландах премьер Марк Рютте призвал людей воздержаться от массового катания на замерзших каналах из-за опасности распространения коронавируса и травм.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

В минувшие выходные многочисленные каналы в стране замерзли впервые почти за три года, что побудило многих людей надеть коньки, несмотря на ненадежность льда.

Больше всего прославился молодой парень из Амстердама, который в купальном костюме вышел кататься на совершенно тонкий лед и в итоге провалился с головой. Видео в Twitter с его зрелищным падением просмотрели уже более 6 млн раз. Как сообщают, молодой человек в итоге не пострадал.

В других местах на каналах провалились минимум еще несколько человек разного возраста. Некоторых спасателям пришлось на импровизированных санках эвакуировать на берег по тонкому льду, другим помогали выбраться хоккейными клюшками и другими подручными средствами.

Ассоциация медиков впоследствии сообщила в Twitter, что в течение субботы 13 февраля к ним попали вдвое больше людей с различными травмами, чем обычно, из-за падения на гололедице или на катке.

Впрочем, вероятно уже в следующие выходные лед на каналах снова растает - до субботы температура воздуха должна подняться выше 10°C.

В Берлине полиция на днях использовала вертолет, чтобы согнать со льда на небольшом озере сотни людей.