Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Лавров підтвердив: розрив відносин Росії з ЄС "вже відбувається"

Поліція Берліна вертольотом розігнала людей з замерзлого озера

Снігопади і морози: у Грецію прийшов потужний циклон "Медея"

В ЄС хочуть вакцинувати від коронавірусу всіх охочих до кінця літа






Поліція Берліна вертольотом розігнала людей з замерзлого озера

Понеділок, 15 лютого 2021, 13:59

Поліція Берліна використала вертоліт для того, щоб зігнати з льоду на невеликому озері сотні людей, в тому числі дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Поліція застосувала вертоліт в одному з районів німецької столиці, де на невеликому озері зібралося багато людей.

На відео, яке широко обговорюється в соціальних мережах, видно, як перелякані люди намагаються покинути крижану поверхню зі своїми дітьми на санчатах і собаками.

Пізніше люди розповідали, що спочатку продумали про проведення рятувальної операції - але після появи вертольота пролунало оголошення: "Увага, увага, це поліцейський вертоліт, ви в небезпеці, крижана поверхня може вас не витримати, йдіть на берег, гарного вечора".

Люди виконали інструкції, і через кілька хвилин поверхня озера була порожньою.

Один з користувачів Twitter звинуватив берлінську поліцію в безвідповідальності: "Ви повинні знати, що коливання, які виходять від вертольота, можуть зламати лід. Це був найбільш невідповідний спосіб рятувати людей. Але - це Берлін".

Поки не ясно, чи буде вертоліт використовуватися надалі. Представник берлінської поліції сказав у понеділок вранці, що за тим, що відбувається на берлінських озерах спостерігатимуть і залежно від цього буде прийнято рішення.

Влада Берліна знову і знову закликає людей утримуватися від виходу на лід, через те, що він може бути занадто тонкий попри низькі температури в останні дні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua