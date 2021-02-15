Поліція Берліна вертольотом розігнала людей з замерзлого озера

Поліція Берліна використала вертоліт для того, щоб зігнати з льоду на невеликому озері сотні людей, в тому числі дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Поліція застосувала вертоліт в одному з районів німецької столиці, де на невеликому озері зібралося багато людей.

Reckless and and irresponsible from @polizeiberlin at Weißensee today. Yes, people should be off the ice if it's unsafe. But there were small children in the middle of that storm of snow and ice chips. Most didn't even know the police wanted them off before this turned up pic.twitter.com/gzn96KdhP8 — Eoghan Sweeney (@buileshuibhne) February 13, 2021

На відео, яке широко обговорюється в соціальних мережах, видно, як перелякані люди намагаються покинути крижану поверхню зі своїми дітьми на санчатах і собаками.

Пізніше люди розповідали, що спочатку продумали про проведення рятувальної операції - але після появи вертольота пролунало оголошення: "Увага, увага, це поліцейський вертоліт, ви в небезпеці, крижана поверхня може вас не витримати, йдіть на берег, гарного вечора".

Люди виконали інструкції, і через кілька хвилин поверхня озера була порожньою.

Один з користувачів Twitter звинуватив берлінську поліцію в безвідповідальності: "Ви повинні знати, що коливання, які виходять від вертольота, можуть зламати лід. Це був найбільш невідповідний спосіб рятувати людей. Але - це Берлін".

Поки не ясно, чи буде вертоліт використовуватися надалі. Представник берлінської поліції сказав у понеділок вранці, що за тим, що відбувається на берлінських озерах спостерігатимуть і залежно від цього буде прийнято рішення.

Влада Берліна знову і знову закликає людей утримуватися від виходу на лід, через те, що він може бути занадто тонкий попри низькі температури в останні дні.