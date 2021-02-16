В одному з міст Німеччини - масштабна операція поліції через британський штам коронавірусу

Випадок зараження британським штамом коронавірусу став причиною великої поліцейської операції в місті Хамм на заході Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

З вечора понеділка в місті, де проживає близько 180 000 осіб, працюють 100 офіцерів поліції.

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За даними міської влади, у місцевого будівельника виявлено позитивний результат тесту на мутований штам, який вперше з'явився у Британії та вважається більш заразним.

Чотири житлових будинки поміщені на карантин, жителі яких проходять обстеження. Співробітники поліції перебувають на місці, щоб переконатися, що мешканці дотримуються карантинних заходів.

Раніше в цьому місяці повідомлялося, що британський штам був виявлений в 13 з 16 федеральних земель Німеччини і становить трохи менше 6% випадків, але експерти вважають, що ця цифра буде рости.

Уряд Німеччини недавно збільшив ресурси лабораторій для роботи з секвенування, щоб отримати більш чітку картину поширення штамів коронавірусу в країні.

Нагадаємо, 14 лютого Німеччина зупинила більшість поїздок між регіонами на сході і півдні країни і сусідніми Чехією та Австрією, щоб зупинити поширення мутацій COVID-19.

На Словаччину також поширюються нові німецькі обмеження, незважаючи на те, що вона не має сухопутного кордону з країною.