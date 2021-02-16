В одному з міст Німеччини - масштабна операція поліції через британський штам коронавірусу
Випадок зараження британським штамом коронавірусу став причиною великої поліцейської операції в місті Хамм на заході Німеччини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
З вечора понеділка в місті, де проживає близько 180 000 осіб, працюють 100 офіцерів поліції.
За даними міської влади, у місцевого будівельника виявлено позитивний результат тесту на мутований штам, який вперше з'явився у Британії та вважається більш заразним.
Чотири житлових будинки поміщені на карантин, жителі яких проходять обстеження. Співробітники поліції перебувають на місці, щоб переконатися, що мешканці дотримуються карантинних заходів.
Раніше в цьому місяці повідомлялося, що британський штам був виявлений в 13 з 16 федеральних земель Німеччини і становить трохи менше 6% випадків, але експерти вважають, що ця цифра буде рости.
Уряд Німеччини недавно збільшив ресурси лабораторій для роботи з секвенування, щоб отримати більш чітку картину поширення штамів коронавірусу в країні.
Нагадаємо, 14 лютого Німеччина зупинила більшість поїздок між регіонами на сході і півдні країни і сусідніми Чехією та Австрією, щоб зупинити поширення мутацій COVID-19.
На Словаччину також поширюються нові німецькі обмеження, незважаючи на те, що вона не має сухопутного кордону з країною.