В одном из городов Германии - масштабная операция полиции из-за британского штамма

Случай заражения британским штаммом коронавируса стал причиной большой полицейской операции в городе Хамм на западе Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

С вечера понедельника в городе, где проживает около 180 000 человек, работают 100 офицеров полиции.

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По данным городских властей, у местного строителя выявлен положительный результат теста на мутировавший штамм, который впервые появился в Великобритании и считается более заразным.

Четыре жилых дома помещены на карантин, жильцы проходят обследование. Сотрудники полиции находятся на месте, чтобы убедиться, что жители придерживаются карантинных мероприятий.

Ранее в этом месяце сообщалось, что британский штамм был обнаружен в 13 из 16 федеральных земель Германии и составляет чуть менее 6% случаев, но эксперты считают, что эта цифра будет расти.

Правительство Германии недавно увеличил ресурсы лабораторий для работы по секвенированию, чтобы получить более четкую картину распространения разных штаммов коронавируса в стране.

Напомним, 14 февраля Германия остановила большинство поездок между регионами на востоке и юге страны и соседними Чехией и Австрией, чтобы остановить распространение мутаций COVID-19.

На Словакию распространяются новые немецкие ограничения, несмотря на то, что она не имеет сухопутной границы со страной.