Коронавірус: Німецька поліція розвернула 5 тисяч людей на кордоні з Чехією і Австрією

Німецька поліція розвернула близько 5000 людей на кордоні країни з Чехією та австрійським регіоном Тіроль після введення жорсткого контролю в неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Німеччина запровадила перевірки, щоб уповільнити поширення британського варіанта коронавірусу з Чехії та південноафриканського варіанту з Тіролю.

Йдеться про обмеження на в’їзд для німецьких громадян та резидентів, водіїв вантажівок, працівників транспорту та охорони здоров'я та інших, включаючи прикордонних пасажирів. Всі вони повинні показати негативний тест на коронавірус.

Прессекретар міністерства внутрішніх справ Стів Альтер заявив, що до ранку понеділка федеральна поліція перевірила близько 10 000 людей і розвернула назад близько 5000 з них.

Перевірки викликали сильну критику з боку Австрії.

Прессекретар канцлерки Ангели Меркель Штеффен Зайберт захищає заходи Німеччини. Він сказав, що "уряд Німеччини повинен діяти тут і зараз", щоб запобігти швидкому поширенню більш заразних варіантів вірусу.