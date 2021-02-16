Хакери з КНДР намагалися зламати Pfizer для отримання інформації про вакцини

Хакери з Північної Кореї намагалися зламати комп'ютерні системи фармацевтичного гіганта Pfizer у пошуках інформації про вакцину та технології лікування коронавірусу.

Про це заявила Національна розвідувальна служба Південної Кореї, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Служба проінформувала нас, що Північна Корея намагалася отримати технологію, що включає вакцину і лікування Covid, використовуючи кібервійну для злому Pfizer", - сказав депутат Ха Те Кин репортерам після закритих парламентських слухань.

Лідер КНДР Кім Чен Ин неодноразово стверджував, що в країні не було випадків коронавірусу, хоча зовнішні експерти сумніваються в цих твердженнях.

Відомо, що в Північній Кореї діє армія з тисяч добре навчених хакерів, які атакували фірми, установи та дослідників в Південній Кореї і в інших країнах.

У грудні Pfizer заявила, що до документів, які стосуються їхньої вакцини, було отримано "незаконний доступ" під час кібератаки на сервер Європейського агентства з лікарських засобів.

Коментарі з'явилися після того, як агентство повідомило, що стало жертвою хакерської атаки, не уточнивши, коли вона сталася і чи була метою робота з COVID-19.

Минулого тижня повідомлялося, що хакери Північної Кореї викрали сотні мільйонів доларів для фінансування ядерних і балістичних ракетних програм своєї країни.