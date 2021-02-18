Air France-KLM втратили понад 7 млрд євро через пандемію

Авіакомпанія Air France-KLM заявила про найгірший рік у своїй історії, повідомивши про збитки у розмірі 7,1 млрд євро у 2020 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

2020 рік "випробував Air France-KLM Group найсуворішою кризою, яку коли-небудь переживала авіатранспортна галузь", заявив генеральний директор компанії Бен Сміт у четвер.

Уряди Франції та Нідерландів пообіцяли мільярди на підтримку минулого року, щоб допомогти перевізникам пережити жорстокий спад повітряного сполучення, спричинений коронавірусом.

Сміт сказав, що авіакомпанії також адаптували розклад рейсів і перевозили більше вантажу, щоб компенсувати падіння бронювань.

"Завдяки французькій та голландській державній підтримці та такому спритному способу роботи ми змогли різко зменшити свої витрати, захистити свої гроші та продовжити виконання основних планів трансформації в наших авіакомпаніях", - сказав він.

Дохід впав на 60,4% - до 9,2 млрд євро. Величезні збитки включають близько 2,1 млрд євро на реструктуризацію та інші витрати.

Сміт заявив, що зараз перевізники очікують поліпшення в 2021 році "як тільки вакцинація буде широко розгорнута і кордони знову відкриються".

Керівник KLM Пітер Елберс назвав 2020 рік "неймовірно важким" роком та згадав про величезні втрати робочих місць, сказавши, що "з болем у серці нам довелося попрощатися з понад 5000 працьовитими та відданими колегами".