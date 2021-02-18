Air France-KLM потеряли более 7 млрд евро из-за пандемии

Авиакомпания Air France-KLM заявила о худшем годе в своей истории, сообщив об убытках в размере 7,1 млрд евро в 2020 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

2020 год "испытал Air France-KLM Group суровым кризисом, который когда-либо переживала авиатранспортная отрасль", заявил генеральный директор компании Бен Смит в четверг.

Правительства Франции и Нидерландов пообещали миллиарды на поддержку прошлого года, чтобы помочь перевозчикам пережить жестокий спад воздушного сообщения, вызванный коронавируса.

Смит сказал, что авиакомпании также адаптировали расписание рейсов и перевозили больше грузов, чтобы компенсировать падение бронирований.

"Благодаря французской и голландской государственной поддержке и таком изящном способа работы мы смогли резко сократить свои расходы, защитить свои деньги и продолжить выполнение основных планов трансформации в наших авиакомпаниях", - сказал он.

Доход упал на 60,4% - до 9,2 млрд евро. Огромные убытки включают около 2,1 млрд евро на реструктуризацию и другие расходы.

Смит заявил, что сейчас перевозчики ожидают улучшения в 2021 году "как только вакцинация будет широко развернута и границы вновь откроются".

Руководитель KLM Питер Элберс назвал 2020 "невероятно трудным" годом и вспомнил об огромных потерях рабочих мест, сказав, что "с болью в сердце нам пришлось попрощаться с более 5000 трудолюбивыми и преданными коллегами".